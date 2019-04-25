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Назвавшее Зеленского «евреем во главе фашистов» СМИ извинилось 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чешская радиостанция Český rozhlas, выпустившая материал о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском с заголовком «Еврей во главе украинских фашистов», извинилась перед возмутившимися читателями. Об этом сказано в письме директора радиостанции Петра Шабата украинскому посольству в Праге. Копия заявления доступна на странице дипмиссии в Facebook.
Редакция радиостанции отметила, что извинения касаются только «неприемлемого заголовка».
«Я не вижу повода, почему мы должны были бы убрать текст с сайта Чешского радио или из радиоархива», — подчеркнул директор радиостанции Петр Шабат.
По словам главы СМИ, заголовок был построен на иронии, что становилось понятным после прочтения статьи.
«Эти предположения оказались ошибочными. Если формулировка заголовка кого-то задела, то я за это приношу свои извинения», — заключил он.
Новый заголовок на сайте гласит:
«Ян Фингерланд [автор статьи — прим. «Ленты.ру»]: Еврей во главе Украины».
24 апреля Český rozhlas выпустила статью, в которой указывалось, что украинские избиратели, несмотря на высокий уровень антисемитских настроений внутри страны, выбрали в президенты с большим преимуществом Зеленского. Позднее посольство Украины в Праге потребовало от издания извинений.
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а Порошенко — около 24 процентов.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Lenta.ru , Прага
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