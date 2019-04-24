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Москва заподозрила США в проработке внезапного ядерного удара по России 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
США развивают систему противоракетной обороны (ПРО) для возможности нанесения внезапного ядерного удара по России, заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 24 апреля.
«Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — сказал он.
По слова генерала, в этих условиях российская сторона вынуждена принимать ответные меры. В частности, речь идет об оснащении стратегических наступательных сил перспективными ракетными комплексами, такими как «Ярс», «Авангард» и «Сармат».
Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал о том, что США документально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.
19 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о предложении России к США заключить соглашение о недопущении ядерной войны. По данным издания, данная инициатива осталась без ответа.
Ранее Вашингтон приостановил выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сославшись на систематическое нарушение уловий соглашения российской стороной.
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В мире , Армия , Конфликты , Оружие , США , Сергей Шойгу , Виктор Познихир , Генштаб , Газета "Коммерсантъ" , Интерфакс , Москва
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