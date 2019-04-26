ЦИК Украины отрицает затягивание оглашения итогов президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины удивлением ответила на заявления победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского , который накануне обвинил ЦИК в затягивании сроков оглашения результатов голосования.

"Я удивлен… ЦИК является независимым органом, который осуществляет свои полномочия независимо от других органов государственной власти. ЦИК в течение всего избирательного процесса, демонстрировал свою независимость. Если у кого-то есть сомнения, то хотелось бы знать о каких-то доказательствах", — заявил в эфире телеканала «Прямой» замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко . Он также напомнил, что по закону у комиссии есть 10 дней на оглашение результатов голосования.

Радченко подчеркнул, что ЦИК работает беспрецедентно быстро и процесс подсчета голосов идет даже с незначительным опережением.

Ранее в четверг победитель президентской гонки Владимир Зеленский обвинил ЦИК в преднамеренном затягивании оглашения результатов второго тура выборов, которые прошли на Украине в минувшее воскресенье. По мнению избранного лидера, ЦИК тянет с объявлением результатов, чтобы не допустить досрочный роспуск Рады. Ведь согласно действующему законодательству, парламент текущего созыва не может быть распущен за шесть месяцев до истечения срока его пятилетних полномочий. Таким образом, роспуск Рады, который жизненно необходим Зеленскому, возможен только до 27 мая.