За что прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола

Китайская прокуратура арестовала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя, который в сентябре 2018 года покинул штаб-квартиру ведомства в Лионе и уехал в Китай . В Интерплоле его потеряли и объявили в розыск, однако позже в КНР заявили, что Хунвэй подозревается во взяточничестве, расстрате госсредств и превышении полномочий. Бывший руководитель международного ведомства имеет 40-летний юридический стаж. Известно, что он также занимал пост заместителя министра общественной безопасности Китая.

Китайская прокуратура арестовала бывшего главу Интерпола, а также экс-замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя. Его подозревают во взяточничестве.

«После завершения расследования госкомитета по надзору материалы дела Хунвэя, подозреваемого во взяточничестве, переданы на рассмотрение органов прокуратуры», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что расследование дела продолжается.

Хунвэй имеет 40-летний опыт работы с уголовным и пограничным правом, а также в охране правопорядка — в том числе борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Пост главы Интерпола он занял в ноябре 2016 года — при этом полномочия должен был сложить лишь к 2020 году. Правозащитники опасались, что с его избранием участятся случаи преследования политических диссидентов, бежавших из Китая.

В конце сентября 2018 года Хунвей, который работал в штаб-квартире Интерпола во французском Лионе, уехал в Китай и долго не выходил на связь. СМИ отмечают, что к тому моменту это был не первый случай исчезновения людей в этой стране — за лето прошлого года там неоднократно пропадали госчиновники, миллиардеры и знаменитости.

Супруга 65-летнего Хунвея обеспокоилась долгим исчезновением мужа и обратилась во французскую прокуратуру. Было запущено расследование — в частности Интерпол направил запрос китайский властям с просьбой передать информацию о том, где находится глава ведомства.

7 октября, спустя чуть больше недели после пропажи Хунвея, в Китае сообщили о его задержании. В Министерстве общественной безопасности КНР уточнили, что он подозревается во взяточничестве и ряде других преступлений.

Не прошло и несколько часов, как в генеральном секретариате Интерпола заявили об отставке Хунвея с поста президента организации. Спустя месяц во Франции прекратили расследование дела о его исчезновении.

В конце марта 2019 года Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины заявила о снятии экс-главы Интерпола со всех госпостов и исключении из КПК. Подчеркивалось, что результаты служебной проверки и иные материалы по делу Хунвея были переданы в прокуратуру.

По данным Центральной комиссии, бывший глава Интерпола произвольно растрачивал госсредства с целью обеспечить «роскошные условия жизни» для своей семьи. Кроме того, он якобы злоупотреблял служебным положением и негативно влиял на своих сотрудников.

«Он серьезно нарушил рабочую дисциплину, а также нормы дисциплины, предусмотренные для членов КПК в бытовой жизни, совершил должностные и коррупционные преступления… Мэн Хунвэй опорочил образ партии, нанес серьезный ущерб государственным интересам, оказывал дурное влияние, все его поступки подлежат строгому разбирательству», — пояснили в КПК.

Чуть позже супруга экс-силовика Грэйс Мэн заявила, что арест ее мужа политически мотивирован. Об этом писал Reuters, ссылаясь на заявление, переданное агентству юристами Мэн.

«Пресс-релиз Госкомитета Китая открыто говорит о политической природе дела Мэн Хунвэя», — говорилось в документе.

Там отмечалось, что китайские власти не сформулировали фактические обвинения и не предоставили доказательства вины экс-президента Интерпола. Его родственникам также не передали информацию о состоянии здоровья и местонахождении Хунвея. Reuters сообщает, что его супруга с детьми по-прежнему проживает в Лионе.

Отметим, что 21 ноября новым главой Интерпола был назначен представитель ведомства от Южной Кореи Ким Чон Ян.

«Наш мир сейчас сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные вызовы для общественной безопасности. Чтобы их преодолеть, нам необходимо четкое видение: мы должны построить мост в будущее», — заявил он после избрания.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, работа Прокопчука будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе, а также повышении эффективности деятельности ведомства.

Известно, что Украина и Литва выступали против избрания Прокопчука — в странах не исключали, что их представители покинут Интерпол в случае победы российского кандидата.