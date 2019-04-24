Ким Чен Ын заменил свою «правую руку»

Зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чоль смещен со своей должности. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на неназванное официальное лицо.

Партийный деятель возглавлял внутреннюю разведывательную службу и занимался в том числе международными контактами — с Южной Кореей и США. Он участвовал в февральской встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом в Ханое.

О замене чиновника начали говорить, когда его не увидели в окружении главы КНДР во время визита в Россию. Это первый раз, когда он не сопровождает Ким Чен Ына в зарубежной поездке. По информации источника агентства, место Ким Ён Чхоля занял некто Чан Кум Чхоль.