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Ким Чен Ын заменил свою «правую руку» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Pyeongyang Press Corps / Globallookpress.com
Зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чоль смещен со своей должности. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на неназванное официальное лицо.
Партийный деятель возглавлял внутреннюю разведывательную службу и занимался в том числе международными контактами — с Южной Кореей и США. Он участвовал в февральской встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом в Ханое.
О замене чиновника начали говорить, когда его не увидели в окружении главы КНДР во время визита в Россию. Это первый раз, когда он не сопровождает Ким Чен Ына в зарубежной поездке. По информации источника агентства, место Ким Ён Чхоля занял некто Чан Кум Чхоль.
Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронированном поезде утром 24 апреля. Он приехал во Владивосток для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 25 апреля.
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