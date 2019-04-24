Nation (Пакистан): Россия — быстро развивающийся друг Пакистана

Nation (Пакистан) анализирует непростую историю развития российско-пакистанских отношений, которые с течением времени сильно видоизменялись: от полного неприятия и враждебности в прошлом до оттепели сегодняшнего дня. Он также отмечает, какую роль в конфликте между странами сыграл «лучший друг» Пакистана — Эксперт изданияанализирует непростую историю развития российско-пакистанских отношений, которые с течением времени сильно видоизменялись: от полного неприятия и враждебности в прошлом до оттепели сегодняшнего дня. Он также отмечает, какую роль в конфликте между странами сыграл «лучший друг» Пакистана — США , и возлагает надежды на Путина, который, по его мнению, смог наладить отношения между странами.

Исламабад и Москва установили двусторонние дипломатические отношения 1 мая 1948 года — после получения Пакистаном независимости. 1 мая 2018 года Исламабад отметил 70-летие этого события.

Однако ситуация была иной в 1959 году, когда Айюб Хан разрешил США использовать авиабазу в Пешаваре. В отместку американцы обманули его, послав оттуда самолет-разведчик в СССР, не предупредив об этом местные власти. Там самолет сбила Россия и, к сожалению, вину за отправку самолета возложили на Пакистан, так как борт вылетел из этой страны. В результате Россия была настроена против Пакистана, и в конечном итоге Советский Союз отомстил Исламабаду во время индо-пакистанской войны 1971 года.

Индия в полной мере воспользовалась конфликтом и в августе 1971 года подписала с Советским Союзом Договор о дружбе во имя мира и сотрудничества, который обязывал Москву поддерживать Нью-Дели . Последующая советская помощь Индии в виде вооружения и финансов еще больше ухудшила отношения между Пакистаном и Россией. У России были причины отвернуться от Пакистана, а Индия воспользовалась ситуацией, и Пакистан распался. СССР не только поддерживал создание Бангладеш , но и накладывал вето на все резолюции Пакистана в ООН против отделения восточной части страны.

Так называемый лучший друг Пакистана — США пошли на дипломатическую хитрость. Американцы, вероятно, поддерживали Пакистан в противовес СССР в Индии, они направили свой Седьмой флот в Бенгальский залив, чтобы создать угрозу для Индии и видимость поддержки для Пакистана. Но при этом США так и не задействовали свой Восьмой флот, который мог предотвратить отделение Восточного Пакистана. Как обычно и происходит, американцы с помощью отделения Бангладеш хотели создать еще один бесконечный конфликт между Индией и Пакистаном. Можно считать это первым случаем предательства со стороны США. Мы сполна заплатили за согласие предоставить нашу военную базу.

Позднее, в 1979 году, когда СССР намеревался оккупировать Афганистан, Пакистан совершил еще одну ошибку, помогая США в борьбе против Советского Союза, пытавшегося захватить Афганистан. После поражения в афгано-советской войне СССР распался, но российское руководство все еще отлично контролировало ситуацию, и современная Россия стала только сильнее. Россия продемонстрировала всему миру, что она все еще великая страна и супердержава.

В истории пакистанско-российских отношений случались подъемы и спады, но большую часть времени страны относились друг к другу враждебно. Пакистан смотрел на Россию через призму западного видения, Россия — глазами индийцев. Однако за последние несколько лет у стран появилась возможность забыть о прошлом. За последнее десятилетие Россия стала заинтересована в хороших двусторонних отношениях с Пакистаном. Государства понимают, что потенциальная угроза, исходящая из Южной Азии, нависла перед ними обоими. Проблема международного терроризма и продолжающийся афганский конфликт гарантирует долговременное сотрудничество между Россией и Пакистаном.

Улучшение отношений между Пакистаном и Россией стало заметно в сентябре 2016 года, когда 70 российских и 130 пакистанских военнослужащих провели первые совместные военные учения в северном Пакистане, Черати. Индийцы выступали против этого и изо всех пытались убедить Россию отменить учения на фоне нападения на индийскую военную базу 18 сентября, вину за которую Нью-Дели, как обычно, возложил на Пакистан. Однако Россия отказалась.

Мы, пакистанцы, рады тому, что дипломатические и военные связи налаживаются. Я надеюсь, что Россия воспользуется предложением Пакистана по порту Гвадар. Большим прорывом стало то, что Россия сняла десятилетнее эмбарго на поставку Пакистану вооружения, согласившись продать Исламабаду вертолеты, несмотря на недовольство Индии.

Только благодаря исключительному руководству Владимира Путина Москва отходит от многолетнего враждебного отношения к Пакистану. Большую роль здесь сыграло и правительство Народной партии Пакистана. Я лично присутствовал на первой встрече президента Асифа Али Зардари с Путиным и отлично ее помню. Фактически во время их переговоров удалось устранить многие противоречия. Встреча стала поворотным моментом и создала возможность для восстановления дипломатических контактов и обмена разведданными по вопросам безопасности.

Я дважды имел честь встретиться с Путиным, и мне показалось, что он очень позитивно настроен в отношении Пакистана. Я бы сказал, что он показал себя сильным лидером и реформатором, заткнувшим за пояс западных глав государств. Он превратил Россию в сильное государство, обладающее всеми признаками успешной нации.

Обидно осознавать, что ни один российский президент ни разу не посещал Пакистан, но пока в регионе сохраняется угроза «Талибана» ‎ (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.), маловероятно, что российский президент на это пойдет. Залог дальнейшего укрепления отношений между странами — окончание гражданской войны в Афганистане. Китай и Россия не чувствуют себя в безопасности как из-за этой войны, так и из-за растущего числа молодых мусульман, которые пополняют ряды боевиков. У Пакистана и России есть общая угроза в лице ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.), которая вербует молодежь Афганистана. Пакистану и России предстоит пройти долгий путь, прежде чем их отношения действительно потеплеют. Россия превратилась в важного игрока, и президент страны играет очень важную роль в международных отношениях.

Пакистан и Россия пережили взлеты и падения в отношениях и сейчас решили пойти на сближение и укрепление сотрудничества, потому что это в интересах обоих государств. Россия и Пакистан играют очень важную роль в регионе, и я предвижу, как ядерный блок, состоящий из Пакистана, Китая и России, будет иметь большое значение для международного мира и общего роста экономики.

Очень воодушевляет моя дискуссия на недавней встрече с послом России в Пакистане Алексеем Дедовым , поскольку изменившаяся политика России в отношении Пакистана принесет пользу обеим странам.

Время покажет, как Россия справится со стабилизирующей ролью по сохранению мира в регионе.