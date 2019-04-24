В день рождения: скончался музыкант Дик Риверс

Французский рок-музыкант Эрве Форнери, выступавший под псевдонимом Дик Риверс, скончался в день своего 74-летия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Менеджер певца Денис Сабурэ сообщил в Twitter, что Риверс умер от рака.

Эрве Форнери взял себе сценическое имя Дик Риверс после просмотра фильма «Любить тебя», в котором так звали героя, сыгранного королем рок-н-ролла Элвисом Пресли

Дик Риверс начал сольную карьеру в 1962 году. За 55 лет творческого пути он записал 33 студийных альбома. В мае 2014 года была выпущена его последняя пластинка под названием Rivers.