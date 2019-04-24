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В день рождения: скончался музыкант Дик Риверс 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Французский рок-музыкант Эрве Форнери, выступавший под псевдонимом Дик Риверс, скончался в день своего 74-летия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Менеджер певца Денис Сабурэ сообщил в Twitter, что Риверс умер от рака.
Эрве Форнери взял себе сценическое имя Дик Риверс после просмотра фильма «Любить тебя», в котором так звали героя, сыгранного королем рок-н-ролла Элвисом Пресли.
Дик Риверс начал сольную карьеру в 1962 году. За 55 лет творческого пути он записал 33 студийных альбома. В мае 2014 года была выпущена его последняя пластинка под названием Rivers.
В мире , Европа , Элвис Пресли
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