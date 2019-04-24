Украина вышла из соглашения о секретности созданных в СССР изобретений

Украина вышла из соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР. Данное решение было принято на заседании кабинета министров страны.

Документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией Белоруссией , Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Как сообщает РИА Новости, в соглашении стороны обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях,.. созданных в бывшем СССР».