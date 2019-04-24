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Украина вышла из соглашения о секретности созданных в СССР изобретений 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина вышла из соглашения с рядом стран СНГ об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР. Данное решение было принято на заседании кабинета министров страны.
Документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Как сообщает РИА Новости, в соглашении стороны обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях,.. созданных в бывшем СССР».
17 апреля правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил данное решение правительства Украины.
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В мире , Кавказ , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Сергей Цеков , Правительство Украины , Совет Федерации
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