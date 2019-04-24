Иран может сесть за стол переговоров с США, но считает, что на данный момент не созданы подходящие условия для этого, а Вашингтон не готов к диалогу. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Переговоры возможны, если будет прекращено давление [санкции] и США принесут извинения. Некоторые считают, что Соединенные Штаты хотят переговоров, а Иран отказывается. Это не так. США сейчас вообще не готовы вести диалог", — цитирует президента агентство ISNA.
Роухани добавил, что "условия, созданные Вашингтоном, не являются переговорным процессом, нелогичны и лишены смысла".
"Сначала нам надо доказать, что США сделали ошибку. Когда они [Вашингтон] поймут, что вели себя неправильно, и будут готовы решать проблемы на основании логики и здравого смысла, мы сядем за стол переговоров", — сказал Роухани.
Он также отметил, что попытки США полностью прекратить нефтяной экспорт Ирана будут тщетными. По его словам, "обнулить поставки нефти не удастся", а у народа Ирана в сегодняшних условиях "выход один — сопротивление".
Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерная сделка с Тегераном, участниками которой являются также Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция). США с ноября 2018 года дали ряду стран полгода на продолжение импорта иранских углеводородов (действие этих исключений завершается в мае). 22 апреля администрация США уведомила, что не будет продлевать сроки действия исключений.