Роухани назвал условие, при котором Иран пойдет на переговоры с США

Иран может сесть за стол переговоров с США , но считает, что на данный момент не созданы подходящие условия для этого, а Вашингтон не готов к диалогу. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани

"Переговоры возможны, если будет прекращено давление [санкции] и США принесут извинения. Некоторые считают, что Соединенные Штаты хотят переговоров, а Иран отказывается. Это не так. США сейчас вообще не готовы вести диалог", — цитирует президента агентство ISNA.

Роухани добавил, что "условия, созданные Вашингтоном, не являются переговорным процессом, нелогичны и лишены смысла".

"Сначала нам надо доказать, что США сделали ошибку. Когда они [Вашингтон] поймут, что вели себя неправильно, и будут готовы решать проблемы на основании логики и здравого смысла, мы сядем за стол переговоров", — сказал Роухани.

Он также отметил, что попытки США полностью прекратить нефтяной экспорт Ирана будут тщетными. По его словам, "обнулить поставки нефти не удастся", а у народа Ирана в сегодняшних условиях "выход один — сопротивление".