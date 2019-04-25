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Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка 

Lenta.ru + ещё 19 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны. Об этом в четверг, 25 апреля, он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, закон был принят без достаточного обсуждения с общественностью. Кроме того, к нему было внесено более двух тысяч поправок.
«Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона — окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен», — говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что намерен убедиться в соблюдении всех конституционных прав и интересов украинских граждан и, по итогам анализа, реагировать в соответствии с президентскими полномочиями.
25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни. Согласно документу, он станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем должны будут говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов.
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В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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