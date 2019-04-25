Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны. Об этом в четверг, 25 апреля, он написал на своей странице в Facebook

По его словам, закон был принят без достаточного обсуждения с общественностью. Кроме того, к нему было внесено более двух тысяч поправок.

«Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона — окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен», — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что намерен убедиться в соблюдении всех конституционных прав и интересов украинских граждан и, по итогам анализа, реагировать в соответствии с президентскими полномочиями.