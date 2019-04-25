Испания попросила Россию о выдаче главного вора в законе

Антикоррупционная прокуратура Испании направила России официальный запрос о выдаче для суда вора в законе Тариэла Ониани, известного в криминальных кругах, как Таро. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Как отмечается в сообщении, запрос был направлен 23 апреля. Испанская сторона обвиняет Ониани в отмывании на территории страны незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. Ему грозит 8,5 лет тюрьмы, а также штраф в 50 миллионов евро.

Испанская прокуратура утверждает, что Ониани вместе с сообщниками занимался незаконными действиями в Испании 10 лет — с 1995 по 2005 годы. Вор в законе получал деньги на территории бывшего СССР и ряда стран Европы при помощи вымогательств, «крышевания» предприятий и торговли наркотиками.

Затем эти теневые средства Ониани вкладывал для их отмывания в свой легальный ресторанный и строительный бизнес в Испании.

9 апреля сообщалось, что Соль-Илецкий суд в Оренбургской области арестовал Ониани на 40 дней сразу после того, как он освободился из колонии. Вор в законе будет содержаться в СИЗО до 19 мая, затем его выдворят за пределы России. Арест, как пояснила помощник председателя суда Линиза Шевчик, связан с тем, что мужчина объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами.

61-летний глава кутаисского воровского клана Ониани отбывал наказание в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. В июле 2010-го Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев. В 2018-м глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России.

СМИ ранее сообщали, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе №1.