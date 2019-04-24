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Украина обвинила Россию в препятствовании прохождению судов 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия «демонстративно препятствует» прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива. Об этом заявил в эфире телеканала UATV глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал.
«Идёт постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались — особенно, которые идут на Украину», — цитирует пресс-служба ведомства Цигикала.
По его словам, создаётся искусственная очередь, а украинские суда «осматривают гораздо дольше и пропускают последними».
«Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить чёткие границы территориальных вод и прилегающих к ним», — добавил он.
В декабре 2018 года в Государственной пограничной службе Украины также заявляли, что Россия блокирует проход более 100 судов в Керченском проливе.
Осенью в Киеве обвинили Москву в блокировании портов Мариуполь и Бердянск для входа и выхода судов. В Кремле опровергли эти заявления.
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В мире , Украина
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