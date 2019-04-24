Украина обвинила Россию в препятствовании прохождению судов

Россия «демонстративно препятствует» прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива. Об этом заявил в эфире телеканала UATV глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал.

«Идёт постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не осматривались — особенно, которые идут на Украину», — цитирует пресс-служба ведомства Цигикала.

По его словам, создаётся искусственная очередь, а украинские суда «осматривают гораздо дольше и пропускают последними».

«Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить чёткие границы территориальных вод и прилегающих к ним», — добавил он.

В декабре 2018 года в Государственной пограничной службе Украины также заявляли, что Россия блокирует проход более 100 судов в Керченском проливе.

Осенью в Киеве обвинили Москву в блокировании портов Мариуполь и Бердянск для входа и выхода судов. В Кремле опровергли эти заявления.