В ООН обсудят выдачу российских паспортов жителям Донбасса

По словам Николенко, заседание было созвано по требованию Украины. Его планируется провести в четверг, 25 апреля, в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по московскому).

Дипломат добавил, что Россия нарушает устав ООН , резолюцию об одобрении комплекса мер по имплементации минских договоренностей, а также сами договоренности.