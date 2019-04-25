Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ООН обсудят выдачу российских паспортов жителям Донбасса 

Lenta.ru + ещё 124 52 минуты назад
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Донбассе, в частности, подписанный президентом России Владимиром Путиным указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает «Укринформ».
По словам Николенко, заседание было созвано по требованию Украины. Его планируется провести в четверг, 25 апреля, в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по московскому).
Дипломат добавил, что Россия нарушает устав ООН, резолюцию об одобрении комплекса мер по имплементации минских договоренностей, а также сами договоренности.
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Украина посчитала это вмешательством во внутренние дела страны. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал подписание указа «важной вехой в истории».
Последние новости
Команда Зеленского отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей Донбасса Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса Опубликована «предсмертная записка» Гитлера
Комментарии7
В мире , Видео , Политика , Украина , Денис Пушилин , Владимир Путин , Совбез ООН , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проверяет на вшивость»: Саакашвили оценил указ Путина3
Пока вы не уснули: решение Путина, отказ от Курил74
В команде Зеленского отреагировали на указ Путина1157
Порошенко задумал сорвать инаугурацию Зеленского42
Умер Жан-Пьер Марьель
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение