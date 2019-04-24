Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

«После того как аппарат Верховной Рады получил заявление о сборе подписей, я распорядился сразу же выдать подписные листы. И я гарантирую, что в полном соответствии с законом и регламентом поставлю этот вопрос на голосование, но только после того, как я подпишу закон о функционировании украинского языка», — заявил он.

После Парубия слово взял его однопартиец по члену правящей коалиции, партии «Народной фронт», Максим Бурбак . Он подчеркнул, что парламентское большинство в Верховной Раде не допустит «реванша» и проведения досрочных парламентских выборов, против которых активно выступает спикер. «Очередные выборы состоятся осенью, 27 октября, а спикером остается Андрей Парубий», — сказал Бурбак.

«Присутствие Андрея Парубия в должности спикера — это возможность не только удержать проукраинское большинство до парламентских выборов, но и гарантия неизменности курса государства, национального и внешнеполитического», — добавил парламентарий.

Голосование за законопроект о функционировании украинского языка должно пройти в четверг, 25 апреля.

Ранее по инициативе Валерия Писаренко депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за отставку Парубия.

Накануне, 22 апреля, нардеп Сергей Мищенко внес в Верховную Раду постановление о роспуске парламента, о чем также сообщил на своей странице в Facebook. Он считает эти меры необходимыми из-за отсутствия в парламенте коалиции, а также из-за результатов второго тура президентских выборов. «Спикер Андрей Парубий, желая как можно дольше продержаться у власти, игнорирует призывы народных депутатов о необходимости признания факта отсутствия коалиции», — пишет Мищенко.

Возможный роспуск Рады обсуждают после выхода Владимира Зеленского во второй тур президентских выборов. Поскольку Украина является президентско-парламентской республикой, новому главе государства будет затруднительно проводить политику с парламентом, в котором большинство удерживает «Блок Петра Порошенко».

При наличии соответствующих условий прошедший инаугурацию президент может распустить Верховную Раду, но не позднее, чем за полгода до окончания ее полномочий. В данном случае — до 27 мая. Ранее СМИ писали, что парламент под руководством Парубия собирается назначить дату инаугурации на 28 мая.