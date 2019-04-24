Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мьянме рассказали о закупках российского оружия 

Р-Спорт + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Мьянма не испытывает санкционное давление со стороны США при закупке российского оружия, потому что оно предназначено для обороны, есть лишь некоторые сложности с платежами, заявил РИА Новости главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.
Он прибыл в Москву для участия в Московской конференции по международной безопасности.
"США, что касается Мьянмы, ввели некоторые санкции по закупке военной техники в западных странах. Но я не могу сказать, что они ввели санкции на закупку российской военной техники. У нас нет сложностей, но возникают некоторые вопросы в отношении платежей. Некоторые сложности", — сказал Хлайн.
При этом он подчеркнул, что Мьянма закупает оружие, которое необходимо для обороны страны, а не для нападения.
"Перед нами стоит задача обороны нашего государства. Все страны должны это понимать. Все страны должны обеспечивать свою безопасность. Мы не представляем угрозу для других стран своим оружием и военной техникой. Никогда не нападем и не вмешиваемся в политику других стран. Покупаем только для обороны нашего государства. Поэтому такие санкции нам не страшны", — сказал Хлайн.
За последние 20 лет Мьянма закупила в России 20 истребителей МиГ-29, 10 вертолетов Ми-35, 12 учебно-боевых самолетов Як-130. В 2018 году был заключен контракт на закупку 6 истребителей Су-30СМ. Контракт в стадии реализации.
Р-Спорт: последние новости
Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться на российской земле Трамп заявил о готовности США продолжать оказывать поддержку Украине Журналист Haaretz назвал одной из причин "краха" Порошенко российскую водку
Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , РИА Новости , Москва , Бирма , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не верю ему»: Зеленскому дали совет по встрече с Путиным606
Деньги любят тишину: Чего России ждать от Зеленского48
Кравчук призвал Россию пойти навстречу Украине189
«Я его никогда не любила»24
Зеленский поделил российских артистов на друзей и врагов98
Видео
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Куда направится субмарина с «Посейдонами»
Армия Оружие
Крымчан кормят мертвыми дельфинами
Общество Происшествия
Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль
Происшествия Пожары
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание
В мире Политика
Задержание силовиков по делу Арашуковых сняли на видео
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания
В мире
Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение