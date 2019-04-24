В Мьянме рассказали о закупках российского оружия

Мьянма не испытывает санкционное давление со стороны США при закупке российского оружия, потому что оно предназначено для обороны, есть лишь некоторые сложности с платежами, заявил РИА Новости главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Он прибыл в Москву для участия в Московской конференции по международной безопасности.

"США, что касается Мьянмы, ввели некоторые санкции по закупке военной техники в западных странах. Но я не могу сказать, что они ввели санкции на закупку российской военной техники. У нас нет сложностей, но возникают некоторые вопросы в отношении платежей. Некоторые сложности", — сказал Хлайн.

При этом он подчеркнул, что Мьянма закупает оружие, которое необходимо для обороны страны, а не для нападения.

"Перед нами стоит задача обороны нашего государства. Все страны должны это понимать. Все страны должны обеспечивать свою безопасность. Мы не представляем угрозу для других стран своим оружием и военной техникой. Никогда не нападем и не вмешиваемся в политику других стран. Покупаем только для обороны нашего государства. Поэтому такие санкции нам не страшны", — сказал Хлайн.

За последние 20 лет Мьянма закупила в России 20 истребителей МиГ-29, 10 вертолетов Ми-35, 12 учебно-боевых самолетов Як-130. В 2018 году был заключен контракт на закупку 6 истребителей Су-30СМ. Контракт в стадии реализации.