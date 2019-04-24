Команда Порошенко назвала причину поражения на выборах

«Мы четко понимаем, что одной из ключевых ошибок — в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих 5 лет», — заявил он.

Герасимов рассказал, что на заседании БПП было решено сделать Порошенко лидером политической силы. По результатам выборов будут сделаны выводы и партию ждут большие кадровые перемены.

«Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды», — пояснил он. Герасимов заявил, что нынешних членов президентской команды, не прошедших праймериз, не будет в партийном списке на выборах в Верховную Раду, которые запланированы на 27 октября 2019 года.