Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

"Знаете, я всегда исхожу из того, что для выстраивания отношений с какой-либо страной необходимо взаимное движение. Не может одна страна желать этого, а другая нет", — заявил Кравчук.

По его мнению, Украина не может выбирать президента, исходя из интересов России.

"Я хочу подчеркнуть: Россия должна идти навстречу интересам Украины, мы должны решить этот вопрос диалогом, попробовать договориться, каким способом начать переговоры о мире в Донбассе и в целом на Украине", — отметил экс-президент.

Во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшихся 21 апреля, победу одержал Владимир Зеленский . В его штабе ранее назвали одним из приоритетов переговоры с Москвой.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже и кибератаках. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, контактов Путина с украинской стороной пока не планируется, нужно дождаться официального подведения итогов выборов президента в этой стране и посмотреть, какие шаги предпримет ее новый лидер.