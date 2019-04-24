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Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины 

РИА Новости 57 минут назад
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK призвал Россию пойти навстречу интересам Украины.
"Знаете, я всегда исхожу из того, что для выстраивания отношений с какой-либо страной необходимо взаимное движение. Не может одна страна желать этого, а другая нет", — заявил Кравчук.
По его мнению, Украина не может выбирать президента, исходя из интересов России.
"Я хочу подчеркнуть: Россия должна идти навстречу интересам Украины, мы должны решить этот вопрос диалогом, попробовать договориться, каким способом начать переговоры о мире в Донбассе и в целом на Украине", — отметил экс-президент.
Во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшихся 21 апреля, победу одержал Владимир Зеленский. В его штабе ранее назвали одним из приоритетов переговоры с Москвой.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже и кибератаках. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, контактов Путина с украинской стороной пока не планируется, нужно дождаться официального подведения итогов выборов президента в этой стране и посмотреть, какие шаги предпримет ее новый лидер.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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