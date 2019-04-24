Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться в России

"Я рад оказаться на российской земле", — приводятся в сообщении слова лидера КНДР. Отмечается, что министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, встретивший Ким Чен Ына, выразил надежду, что этот визит останется в его сердце "как теплое воспоминание". "Ким Чен Ын ответил, что данный визит в Россию — не последний", — говорится в сообщении. "Это только первый шаг", — добавил он.

Как сообщалось ранее в среду, на приграничной станции лидера КНДР, помимо Козлова, встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко , посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Чо Сок Чхоль. В поселке Хасан Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный также как "Домик Ким Ир Сена".

Поезд лидера КНДР направился по однопутной железнодорожной магистрали вдоль границ национального парка "Земля леопарда" к станции в крупном городе на юге Приморского края Уссурийске. Это расстояние в 260 км поезд преодолевает в среднем за семь часов. В Уссурийске поезд переходит на ветку Транссибирской магистрали, ведущую к Владивостоку. Этот участок пути в более чем 70 км поезд преодолевает примерно за два часа.