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Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться в России 

ТАСС + ещё 2 30 минут назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в среду утром по прибытии на станцию Хасан, что он рад оказаться на российской земле. Его слова приводит на своем сайте администрация Приморского края.
"Я рад оказаться на российской земле", — приводятся в сообщении слова лидера КНДР. Отмечается, что министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, встретивший Ким Чен Ына, выразил надежду, что этот визит останется в его сердце "как теплое воспоминание". "Ким Чен Ын ответил, что данный визит в Россию — не последний", — говорится в сообщении. "Это только первый шаг", — добавил он.
Как сообщалось ранее в среду, на приграничной станции лидера КНДР, помимо Козлова, встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Чо Сок Чхоль. В поселке Хасан Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный также как "Домик Ким Ир Сена".
Поезд лидера КНДР направился по однопутной железнодорожной магистрали вдоль границ национального парка "Земля леопарда" к станции в крупном городе на юге Приморского края Уссурийске. Это расстояние в 260 км поезд преодолевает в среднем за семь часов. В Уссурийске поезд переходит на ветку Транссибирской магистрали, ведущую к Владивостоку. Этот участок пути в более чем 70 км поезд преодолевает примерно за два часа.
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Комментарии
В мире , Азия , Политика , Александр Козлов , Чен Ким , Олег Кожемяко , КНДР , Приморский Край
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