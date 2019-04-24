Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в России 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не стал пробовать каравай, которым его встретили в России девушки в национальных костюмах. Он пересек границу на своем бронепоезде и вышел на станции Хасан в Приморском крае, передает в среду, 24 апреля, «Интерфакс».
Как передает ТАСС, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор попросил подарить ему каравай. Организаторы выполнили его просьбу.
Ким Чен Ын задержался на станции, чтобы посетить Дом российско-корейской дружбы, известный как «Домик Ким Ир Сена». Затем он отправился дальше в сторону Владивостока, где должна состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным.