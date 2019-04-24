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Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в России 

Lenta.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не стал пробовать каравай, которым его встретили в России девушки в национальных костюмах. Он пересек границу на своем бронепоезде и вышел на станции Хасан в Приморском крае, передает в среду, 24 апреля, «Интерфакс».
Как передает ТАСС, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор попросил подарить ему каравай. Организаторы выполнили его просьбу.
Ким Чен Ын задержался на станции, чтобы посетить Дом российско-корейской дружбы, известный как «Домик Ким Ир Сена». Затем он отправился дальше в сторону Владивостока, где должна состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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В мире , Азия , Чен Ким , Владимир Путин , Интерфакс , КНДР , Приморский Край
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