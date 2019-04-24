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Террористы из Шри-Ланки оказались образованными 

Lenta.ru + ещё 10 27 минут назад
Фото: imago-images.de / Globallookpress.com
Большая часть террористов, устроивших серию взрывов в Шри-Ланке, имела хорошее образование. Об этом сообщил младший министр обороны Руван Виджевардене, передает Reuters.
По его словам, в общей сложности террористов было девять, и личности восьми уже установлены. Выяснилось, что одним из них была женщина. Виджевардене добавил, что практически все они родом из хороших семей без экономических проблем, некоторые даже учились за границей. В частности, один из исполнителей терактов получал образование в Великобритании, а затем в Австралии.
Виджевардене также указал, что нападения произошли из-за серьезной ошибки в обмене разведывательной информацией. В свою очередь председатель парламента страны Лакшман Кириелла заявил, что имело место преднамеренное сокрытие данных о возможных атаках. Он заявил, что сведения получили еще 4 апреля, однако более широкой огласке не предали. В этой связи он призвал провести расследование.
В то же время посол США в Коломбо Алайна Теплиц заявила, что террористическая угроза на Шри-Ланке сохраняется. Американская сторона уверена, что боевики могут совершить новые нападения, добавила она.
В общей сложности за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет, передает агентство.
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 359 человек, более 500 пострадали. Жертвами стали в том числе 35 иностранцев — граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди погибших не оказалось.
Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом заявляли, что атаки совершили местные экстремистские организации. Сообщалось также, что некоторые из них были членами одной семьи.
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В мире , Исламское государство , Reuters , Австралия , Великобритания , Шри-Ланка
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