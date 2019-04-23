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СМИ: собор Парижской Богоматери частично накрыли брезентом для защиты от дождя 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальный брезентовый тент площадью 600 кв. м установлен над собором Парижской Богоматери, чтобы защитить пострадавший от пожара памятник от дождя. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.
Работы начались во вторник днем в связи с дождями, которые, по прогнозам синоптиков, могут начаться в Париже в среду. "Сегодня нужно было перестроить временный каркас, чтобы уложить на него брезент и защитить здание", — сказал гендиректор компании-подрядчика Жан-Поль Жарнэ.
"Сроки были крайне сжатые. Нужно было найти верную методику и подобрать материал, что было непросто в связи с пасхальными выходными". Он отметил, что брезент должен быть правильно натянут, чтобы предотвратить скопление воды. "Вода может создать дополнительный вес, что опасно для пострадавшего здания", — отметил он.
Как отмечает BFM, защитный тент установлен временно. Через несколько недель собор Нотр-Дам накроют новой материей, большей по размеру. Это позволит начать работы внутри здания.
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