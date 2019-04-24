Эксперты ждут роста товарооборота после прихода к власти Зеленского

Владимир Зеленский победил на президентских выборах на Украине , однако что ждать от него, никто не знает. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты тем не менее рассчитывают, что экономическое сотрудничество двух стран будет оставаться как минимум на прежнем уровне, а может даже увеличиться в авиационной сфере и машиностроении. Несмотря на все противостояние Петра Порошенко и Кремля, товарооборот между Украиной и Россией рос и при прежнем президенте.

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский — человек-загадка. Судя по заявлениям в прессе, в отношении России его бросает из одной крайности в другую: то он объявляет президента России Владимира Путина врагом, то сообщает о готовности встретиться и поговорить с ним.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывают не обращать внимания на предвыборные высказывания Владимира Зеленского. Будучи кандидатом в президенты, Зеленский не мог не говорить о том, что Крым должен вернуться в состав Украины и не мог не произносить другие антироссийские лозунги, это нужно для рейтинга. Однако это не значит, что он обязательно будет воплощать их в своей политике, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев

В конечном итоге все будет зависеть от того, кого новый президент включит в состав кабинета министров, полагает он.

После того, как Россия присоединила Крым в 2014 году и развязался вооруженный конфликт на востоке Украины, отношения двух стран закономерно ухудшились. Россия и Украина стали обмениваться бесконечными санкциями в отношении друг друга, ограничивая ввоз тех или иных товаров, в значительной степени были порушено оборонно-промышленное сотрудничество двух стран. Также Киев фактически «взял в заложники» российские банки на Украине.

Последний раунд противостояния двух стран состоялся в апреле. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину.

Кроме этого, наша страна ограничила экспорт продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров на общую сумму в $250 млн На такой шаг России пришлось пойти, потому что ранее санкции в отношении РФ приняла Украина.

В апреле украинское правительство расширило антироссийские торговые ограничения, распространив эмбарго на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники напряжением более 1000 В, пружины для грузовых вагонов, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Под украинскими санкциями оказался импорт в Украину стеклянной тары из России, объем которого за последний год вырос вдвое.

Однако, как подчеркивает Алексей Коренев, ограничения обычно громко звучат, а на деле не так страшны. Как минимум говорить о «коллапсе» экономики Украины из-за новых санкций Москвы, явно преждевременно, считает он.

На первый взгляд, удивительно, но товарооборот между двумя странами растет последние годы.

«Несмотря на политические разногласия, между Россией и Украиной исторически сложилась тесная взаимосвязь, и в экономическом взаимодействии заинтересованы обе стороны», — объясняет руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот между Россией и Украиной вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд При этом экспорт на Украину вырос на 20%, импорт из Украины — на 11,2%.

По данным госстата Украины, основные предметы экспорта в Россию — это продукты пищевой промышленности, соль, табак, черные металлы, продукты неорганической химии, машины и оборудование. Основные направления ввоза из России на Украину — это минеральные продукты, машины и оборудование, черные металлы, удобрения.

Показывает рост товарооборот двух стран и за первые месяцы 2019 года. Согласно Росстату , в январе-феврале 2019 года внешнеторговый оборот России с Украиной составил почти $2 млрд Это почти 100-процентный рост по отношению к такому же периоду прошлого года.

По мнению Алексея Коренева, вполне возможно в результате прихода к власти Владимира Зеленского торговое сотрудничество будет теснее.

«Официально новый президент не будет об этом заявлять, чтобы не портить себе рейтинги, однако потихоньку может быть увеличено сотрудничество в машиностроении и станкостроении», — предполагает Коренев.

При этом, по словам эксперта, также возможно расширение сотрудничества в авиационной сфере, в частности при эксплуатации самолетов Ан.

Так, минэкономики Украины еще в феврале сообщало о том, что госпредприятие «Антонов» в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Основной проблемой для украинских авиастроителей стала утрата российского рынка и разрыв кооперационных связей с РФ.

По словам Коренева, для России такое возобновление сотрудничества также выгодно. Это позволит нарастить производство комплектующих для самолетов.

Несмотря на споры между странами, товарооборот между Россией и Украиной как минимум останется на нынешнем уровне, соглашается и Николай Миронов.

Впрочем, удастся ли повторить «грузинское чудо» в отношениях России и Украины после прихода к власти Владимира Зеленского, неизвестно. В частности, по словам политолога, конфликт на востоке Украины нельзя назвать «замороженным», как в Грузии. Последние заявления официальных властей на Украине и России также весьма противоречивы, отмечает он.

Так, несмотря на то, что ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины, Кремль не торопится поздравить будущего президента Украины с победой. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил во вторник, 23 апреля, что глава страны Владимир Путин пока не собирается встречаться и вести переговоры с Зеленским.

Кремль не хочет обмануться с Зеленским и пока не будет делать выводов, объясняет Макаркин.

Между вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» предположил, что победа Зеленского дает основания для осторожного оптимизма. Первое заявление будущий президент Украины сделал, в том числе, по теме освобождения украинских задержанных моряков. Это значит, что Зеленский должен попытаться договориться с Россией.

Учитывая то, как в Кремле сдержанно отреагировали на победу в выборах Зеленского, на мгновенное потепление политических и экономических отношений между двумя странами явно рассчитывать не стоит, говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов

По его словам, у России четкая позиция по непризнанным ЛНР и ДНР, особняком стоит Крым, который новый президент точно также будет считать украинским.