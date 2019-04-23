Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО

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«Поздравил с победой»: Генсек пригласил Зеленского в НАТО 

Рамблер 57 минут назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить штаб-квартиру альянса.
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание по Украине
«Только что переговорил с Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшем будущем», — написал Столтенберг в твиттере.
Генсек НАТО пообещал оказывать Украине «сильную политическую и практическую поддержку».
Ранее о звонках Владимиру Зеленскому сообщили канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В мире , Видео , Украина
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