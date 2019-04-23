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NBC: Байден объявит о своём участии в президентских выборах в США 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший вице-президент США Джо Байден планирует в четверг, 25 апреля, объявить о своём участии в американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника.
Ранее Байден прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны женщин привычкой притрагиваться к людям, в том числе жать им руку и хватать за плечо.
Как сообщалось, бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Позднее аналогичное обвинение выдвинула 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут. По словам Лаппос, политик её «неподобающе касался» и тёрся о неё носом в 2009 году в Гринвиче.
Американский лидер Дональд Трамп в связи с этим опубликовал в своём Twitter шуточное видео, на котором Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову.
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