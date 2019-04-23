Бывший вице-президент США Джо Байден планирует в четверг, 25 апреля, объявить о своём участии в американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника.
Ранее Байден прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны женщин привычкой притрагиваться к людям, в том числе жать им руку и хватать за плечо.
Как сообщалось, бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Позднее аналогичное обвинение выдвинула 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут. По словам Лаппос, политик её «неподобающе касался» и тёрся о неё носом в 2009 году в Гринвиче.
Американский лидер Дональд Трамп в связи с этим опубликовал в своём Twitter шуточное видео, на котором Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову.