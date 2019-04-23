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Женщина очнулась после 27-летней комы 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В ФРГ после 27 лет комы очнулась женщина, попавшая в автокатастрофу с семьей в 1991 году. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что врачи диагностировали у пациентки после аварии серьезную черепно-мозговую травму. Сначала женщину пытались вылечить в ОАЭ, потом в Британии, но улучшений не было.
По данным издания, спустя 27 лет женщина очнулась и произнесла имя своего сына.
Планируется, что женщина продолжит лечение, но на родине в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что пострадавшая на Кубани от нападения львицы девочка вышла из комы.
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