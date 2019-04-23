Россиян выселят из посольского дома в Чехии

Российских граждан, живущих в посольском доме в чешской столице Праге , выселят. Об этом сообщает местная газета Deník N.

Сообщается, что россияне проживают в этом доме десятки лет. Власти выдали им предписание покинуть помещение до 20 мая из-за предстоящей реконструкции здания. В результате жильцы решили обратиться за помощью напрямую к президенту Чехии Милошу Земану

Отмечается, что этот дом является одним из замешанных в громком скандале, о котором стало известно в марте. Посольство России в Праге обвинили тогда в нарушении международных соглашений: оно якобы сдавало в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов.