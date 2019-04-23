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Россиян выселят из посольского дома в Чехии 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Российских граждан, живущих в посольском доме в чешской столице Праге, выселят. Об этом сообщает местная газета Deník N.
Сообщается, что россияне проживают в этом доме десятки лет. Власти выдали им предписание покинуть помещение до 20 мая из-за предстоящей реконструкции здания. В результате жильцы решили обратиться за помощью напрямую к президенту Чехии Милошу Земану.
Отмечается, что этот дом является одним из замешанных в громком скандале, о котором стало известно в марте. Посольство России в Праге обвинили тогда в нарушении международных соглашений: оно якобы сдавало в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов.
Указывалось, что помещения сдаются без контракта, а оплата за них вносится наличными. Все указанные дома формально принадлежат Чехии, а управляет ими российское посольство на основании договора, заключенного более 30 лет назад. В МИД России тогда заявили, что подобная информация — инсинуации и искажение данных.
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Комментарии1
В мире , Европа , Конфликты , Милош Земан , МИД , Прага , Чехия
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