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Раскрыты подробности смены власти в Армении 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: ТАСС
Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян раскрыл детали переговоров по поводу отставки экс-президента страны Сержа Саргсяна, произошедшей в апреле прошлого года. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.
Сообщается, что представители власти сначала вели переговоры с задержанными оппозиционными депутатами Национального собрания Николом Пашиняном, Сасуном Микаеляном и Мирзояном по отдельности. Позже они были переведены в одну камеру по просьбе Пашиняна.
Лидеры протестующих высказали общее требование отставки Саргсяна. Переговоры от имени президента вел тогдашний первый вице-премьер Карен Карапетян.
«Утром зашел Карапетян. Спросил, верю ли я, что он тоже хочет благополучия Армении. Ответил, что верю. Он передал готовность Саргсяна подать в отставку осенью, мы с улыбкой отвергли», — рассказал автор записи.
По его словам, Карапетян еще несколько раз приезжал к ним, предлагая разные даты ухода президента со своего поста, однако сами они настаивали на немедленной отставке.
«Поздно вечером в тот же день, 23 апреля. Пошел, поговорил, вернулся, предложил 25 апреля. Единогласно решили, что нет. Никол [Пашинян] сказал, в течение 2-3 часов. Карапетян ушел, поговорил, вернулся, сказал: "Договорились, в течение двух часов будет отставка"», — написал парламентарий.
Мирзоян рассказал, что после этого Карапетян предложил освобожденным лидерам протестующих вместе поехать к территории массового митинга на площади Республики, однако они отказались.
Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после десяти дней массовых протестов против его назначения. Пашинян, который впоследствии занял должность премьер-министра, объявил о начале «бархатной революции» в стране.
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Комментарии
В мире , Карен Карапетян , Серж Саргсян , Арарат , Армения
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