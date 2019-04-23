Депутаты собирают подписи за отставку председателя Рады

Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности, — подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Политик отдельно отметил, что такая инициатива не означает, что он стал работать с командой будущего президента страны Владимира Зеленского . По его словам, для смены главы Рады «просто пришло время».

Ранее, как писал News.ru, Парубий заявил, что оснований для досрочного роспуска Верховной рады нет. По его словам, не имеет смысла роспуск парламента за полгода до очередных выборов.