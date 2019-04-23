Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты собирают подписи за отставку председателя Рады 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народный депутат Верховной рады Украины Валерий Писаренко сообщил о начале сбора подписей под проектом постановления о снятии с должности председателя парламента Андрея Парубия.
Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности, — подчеркнул он на своей странице в Facebook.
Политик отдельно отметил, что такая инициатива не означает, что он стал работать с командой будущего президента страны Владимира Зеленского. По его словам, для смены главы Рады «просто пришло время».
Ранее, как писал News.ru, Парубий заявил, что оснований для досрочного роспуска Верховной рады нет. По его словам, не имеет смысла роспуск парламента за полгода до очередных выборов.
News.ru: последние новости
У Зеленского пообещали «посадки» за «сдачу» Крыма и Донбасс Кальюлайд: диалог с Путиным помогает эстонской государственности США рассекретили данные о «бегстве» Гитлера в Аргентину
В мире , Украина , Валерий Писаренко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени25
«Мы ждем»: В Кремле заявили о контактах с Киевом195
Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»102
Играют на нервах? Почему Лукашенко прессует Россию93
Уголовное дело и импичмент: Порошенко озвучили вердикт143
Видео
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»
Украина В мире
Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом
Происшествия В мире
Роботы отжались перед Путиным
Политика
Уголовное дело и импичмент: Порошенко озвучили вердикт
Украина В мире
Появилось видео затопления Лефортовского тоннеля
Новости Москвы
Пугачева рассказала о своей болезни
Шоу-бизнес
«Мы ждем»: В Кремле заявили о контактах с Киевом
Политика
Матери украинских моряков написали неправильное письмо Путину
Конфликты Статьи
Пока вы спали: Порошенко захотели обменять на украинских моряков
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение