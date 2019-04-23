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Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Японии рыбак обнаружил запутавшуюся в сетях двухтонную белую акулу. Об этом он написал в группе рыбаков Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers на Facebook.
В четверг, 18 апреля Грег Велла (Greg Vella) ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту. На следующий день он и несколько других рыбаков нашли ее мертвой возле одной из ловушек с приманкой. Тело акулы запуталось в сетях.
По словам очевидцев, рыба погибла от того, что не смогла избавиться от пресмыкающегося, застрявшего в ее пасти, и подавилась.
Велла также отметил, что хищник весил чуть больше двух тонн, при том, что стандартная масса гигантских белых акул варьируется от 680 до 1100 килограммов.
В конце апреля сообщалось, что американская школьница нашла зуб самой большой акулы в истории. По словам экспертов, найденному зубу около трех миллионов лет.
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