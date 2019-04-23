Зеленский устроил пробежку по Киеву

Жители Киева увидели победителя президентских выборов Украины Владимира Зеленского в Мариинском парке. Он бегал в спортивном костюме и кепке.

Политика сопровождал тренер, передаёт «Страна.ua». По периметру было расположено несколько охранников, патрулирующих территорию.

Корреспондент издания отметил, что прохожие не подходили к нему, так как, скорее всего, не узнавали в нём будущего лидера.