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Зеленский устроил пробежку по Киеву 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Киева увидели победителя президентских выборов Украины Владимира Зеленского в Мариинском парке. Он бегал в спортивном костюме и кепке.
Политика сопровождал тренер, передаёт «Страна.ua». По периметру было расположено несколько охранников, патрулирующих территорию.
Корреспондент издания отметил, что прохожие не подходили к нему, так как, скорее всего, не узнавали в нём будущего лидера.
Ранее News.ru писал, что послы стран «большой семёрки» поздравили Зеленского с победой на выборах главы Украины и пожелали ему успехов на политическом поприще. Второй тур голосования в стране прошёл 21 апреля. Политик набрал свыше 73% голосов, значительно обогнав действующего лидера Петра Порошенко во всех областях, кроме Львовской.
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