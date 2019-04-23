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«Пьют Irn-bru»: клечатые овцы «нашлись» в Шотландии 

Рамблер 11 минут назад
Фото: dailyrecord.co.uk
Фермер врет туристам, что ее овцы красные, потому что пьют газировку, и многие верят. Об этом сообщает Daily Record.
62-летняя Максин Скотт владеет центром дикой природы Auchingarrich в деревне Комри, Шотландия, на протяжении 10 лет. Однако шерсть овец в центре была красной с черными полосками (орнамент тартан) еще при предыдущих владельцах, а Скотт продолжила традицию.
На территории центра находится табличка, на которой сказано, что эти овцы — особые: рождаются обычной расцветки, а через год становятся тартановыми из-за того, что пьют газировку Irn-bru.
Следом табличка объясняет, что состриженная шерсть идет на создание килтов, пледов и шарфов с традиционным для Шотландии орнаментом.
На самом деле Скотт, конечно, красит овец — спреем, которым маркируют животных, — однако, по словам фермера, «американцев овцы действительно впечатляют».
«Посетителям это нравится. Американцы определенно находят это забавным», — добавила Скотт.
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В мире , Шотландия
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