«Пьют Irn-bru»: клечатые овцы «нашлись» в Шотландии

Фермер врет туристам, что ее овцы красные, потому что пьют газировку, и многие верят. Об этом сообщает Daily Record.

62-летняя Максин Скотт владеет центром дикой природы Auchingarrich в деревне Комри, Шотландия, на протяжении 10 лет. Однако шерсть овец в центре была красной с черными полосками (орнамент тартан) еще при предыдущих владельцах, а Скотт продолжила традицию.

На территории центра находится табличка, на которой сказано, что эти овцы — особые: рождаются обычной расцветки, а через год становятся тартановыми из-за того, что пьют газировку Irn-bru.

Следом табличка объясняет, что состриженная шерсть идет на создание килтов, пледов и шарфов с традиционным для Шотландии орнаментом.

На самом деле Скотт, конечно, красит овец — спреем, которым маркируют животных, — однако, по словам фермера, «американцев овцы действительно впечатляют».