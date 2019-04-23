Главный раввин Украины дал наставление Зеленскому

Будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому следует идти по пути честности и правды, чтобы поднять страну до уровня лидирующих государств мира, заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман, поздравляя шоумена с победой на выборах.

«Сегодня в ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из сложного положения и поднять ее до уровня лидирующих стран мира», — передает его слова ТАСС.

Раввин пожелал Зеленскому идти по «пути честности и правды», чтобы Украина стала успешной и процветающей страной. Также он заверил, что еврейская община готова делать все возможное ради помощи президенту.

Ранее западные СМИ заметили, что Зеленский станет первым еврейским лидером Украины, что станет «язвительным упреком» политическому и деловому истеблишменту «конфетного магната» Петра Порошенко , который проводил кампанию под националистическим лозунгом «Армия, язык, вера».

Напомним, по итогам второго тура выборов Зеленский набирает более 73% голосов избирателей.

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