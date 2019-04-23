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Армия Хафтара сбила военный самолёт 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Отмечается, что он был сбит силами ПВО авиабазы.
«Наземные силы ПВО на базе эль-Джуфра смогли сбить военный самолёт террористических вооружённых группировок, которые пытались атаковать военную базу сегодня утром», — указывается в заявлении.
Уточняется, что всего в авиагруппе были три боевые машины, двум из которых удалось покинуть поле боя. В настоящий момент идут поиски сбитого самолёта и пилота.
Ранее в ЛНА уже заявляли о сбитом военном самолёте.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является логическим завершением цели.
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