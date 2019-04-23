Украинский премьер назвал условие сотрудничества с Зеленским

По его словам, президент, парламент и правительство страны должны преследовать одну цель и находить правильные решения для развития государства.

«Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом», — добавил Гройсман.

Глава правительства также подтвердил свое участие в следующих парламентских выборах с собственной политической силой. Гройсман утверждает, что знает, как сделать Украину сильнее, но для этого ему необходимо видеть в своей команде людей, которые «не просто могут разговаривать хорошо, а могут качественно делать свое дело».