Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны при условии отсутствия идеологических разногласий. Об этом политик заявил «Укринформ».
По его словам, президент, парламент и правительство страны должны преследовать одну цель и находить правильные решения для развития государства.
«Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом», — добавил Гройсман.
Глава правительства также подтвердил свое участие в следующих парламентских выборах с собственной политической силой. Гройсман утверждает, что знает, как сделать Украину сильнее, но для этого ему необходимо видеть в своей команде людей, которые «не просто могут разговаривать хорошо, а могут качественно делать свое дело».
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 99 процентов протоколов Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.