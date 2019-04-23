Савченко после выхода из СИЗО пришла в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко , которую обвиняют в подготовке терактов в центре Киева и которую в середине апреля отпустили из СИЗО , пришла в украинский парламент, сообщило во вторник общественное движение "Честно".

"Надежда Савченко вернулась в Верховную раду", — говорится в сообщении общественников в микроблоге Twitter.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM— ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 апреля 2019 г.

Они также опубликовали видео депутата в стенах парламента.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк Антон Волошин . В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.