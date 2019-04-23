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Савченко после выхода из СИЗО пришла в Раду 

Р-Спорт + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в центре Киева и которую в середине апреля отпустили из СИЗО, пришла в украинский парламент, сообщило во вторник общественное движение "Честно".
"Надежда Савченко вернулась в Верховную раду", — говорится в сообщении общественников в микроблоге Twitter.
Они также опубликовали видео депутата в стенах парламента.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.
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В мире , Украина , Антон Волошин , Надежда Савченко , Игорь Корнелюк , ФСИН , Верховная Рада , ВГТРК
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