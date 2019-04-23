Пока вы спали: Порошенко захотели обменять на украинских моряков

Чем Ким Чен Ын займется в России

По данным газеты, в ходе переговоров, которые пройдут 25 апреля, Путин и Ким Чен Ын обсудят способ расширить двустороннюю торговлю в обход санкций ООН . «Коммерсант» отмечает, что визит главы КНДР создал неожиданную проблему: ездить по Владивостоку он согласился только на собственном лимузине, привезенном на бронированном поезде. Лимузин не проходил по вышине в ворота местного вокзала, поэтому проем пришлось «экстренно раскапывать».

Время в пути от Москвы до Петербурга сократится вдвое

Поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) позволят добраться из Москвы в Санкт-Петербург примерно за два часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоростные магистрали» («дочка» РЖД, курирующая проект ВСМ).

В рамках ВСМ будут построены электрифицированные двухпутные железнодорожные линии для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. После запуска ВСП сохранение существующих поездов на этом маршруте окажется под вопросом: их судьбу решит востребованность у пассажиров.

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских моряков, арестованных в России, на покидающего пост президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Шеремета, Порошенко должен сидеть в тюрьме вместо моряков, так как он был «президентом войны». Депутат заявил, что политик может ответить «по всей строгости закона как военный преступник» за приказы, отданные морякам, и спланированную в Керченском поливе провокацию.

Сбербанк станет «Сбером»

Сбербанк 8 апреля 2019 года зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер». Об этом сообщает ТАСС.

В банке не уточнили, для чего планируют использовать новый знак, отметив лишь, что регистрация товарных знаков — «способ индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности». Ранее глава организации Герман Греф говорил, что Сбербанк как экосистема может отказаться от слова «банк» в названии.

Гибрид ОСАГО и каско обойдется дешевле одного каско

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили , что стоимость гибридного полиса, включающего ОСАГО (возмещает ущерб, причиненный другому авто, жизни и здоровью) и каско (страхует авто от повреждений и угона), составит около 50 тысяч рублей.