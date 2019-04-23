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Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил победившему на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому и его предшественнику Петру Порошенко, поздравив первого с победой и поблагодарив второго за сотрудничество, сообщил израильский МИД.
По итогам второго тура, который прошел в воскресенье, Зеленский набирает более 73% голосов, Порошенко получил поддержку порядка 24% избирателей и уже признал поражение.
"Нетаньяху позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой, выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его в Израиль", — сказано в сообщении.
В беседе с Порошенко глава правительства "поблагодарил его за дружеское отношение к Государству Израиль и к еврейскому народу".
Рассказывая о выборах, местные СМИ делают акцент на еврейском происхождении Зеленского и подчеркивают, что по их итогам Украина станет единственной страной в мире, кроме Израиля, где президент и премьер-министр будут евреями.
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В мире , Украина , Биньямин Нетаньяху , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД , Израиль
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