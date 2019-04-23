Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах

По итогам второго тура, который прошел в воскресенье, Зеленский набирает более 73% голосов, Порошенко получил поддержку порядка 24% избирателей и уже признал поражение.

"Нетаньяху позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой, выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его в Израиль", — сказано в сообщении.

В беседе с Порошенко глава правительства "поблагодарил его за дружеское отношение к Государству Израиль и к еврейскому народу".

Рассказывая о выборах, местные СМИ делают акцент на еврейском происхождении Зеленского и подчеркивают, что по их итогам Украина станет единственной страной в мире, кроме Израиля, где президент и премьер-министр будут евреями.