Украинские радикалы собрались бороться с Зеленским

Руководитель боевого крыла украинской националистической группировки «Правый сектор» (запрещена в России Андрей Стемпицкий заявил, что победа Владимира Зеленского на президентских выборах ничего не меняет для украинских националистов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Стемпицкий осудил проголосовавших за Зеленского украинцев, напомнив, что радикалы призывали отдать голос за члена партии «Свобода» Руслана Кошулинского. В первом туре выборов его поддержали 1,63 процента проголосовавших, или 307 тысяч украинцев.

Представитель «Правого сектора» объяснил это тем, что единый кандидат от националистов был «не таким смешным и прикольным».

«А на парламентских выборах, чтобы получить новые лица в Верховной Раде, надо голосовать за партию Микки Мауса или Буратино», — заключил он.

Другие украинские радикалы намерены использовать парламентские выборы для формирования оппозиции будущему президенту. Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что именно парламентская кампания определит будущее Украины.

Он считает, что только мощная фракция националистов в парламенте «может быть гарантией, что национальные интересы не сдадут, а олигархи не будут разрывать Украину на куски». Националисты — единственная политическая сила Украины, которая способна «остановить реванш», уверен Тягнибок. По его словам, партия «Свобода» будет оставаться в оппозиции новому президенту.

В России «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Представители этого движения принимали непосредственное участие в Евромайдане, захватывая административные здания в центре Киева и оказывая силовое противодействие сотрудникам правоохранительных органов . В дальнейшем бойцы ПС стали участниками вооруженного конфликта в Донбассе. Позднее на основе «Правого сектора» была создана одноименная партия.

Украинская радикально-националистическая партия «Свобода» была основана в 1991 году как «Социал-национальная партия Украины». Ее бессменным лидером является Олег Тягнибок. Пик популярности партии пришелся на первые года 2010-х, когда партия добилась избрания 38 своих делегатов в досрочно распущенную в 2014 году Верховную Раду VII созыва. В нынешнем созыве украинского парламента заседает шесть депутатов «Свободы».

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 99 процентов протоколов Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.

Парламентские выборы на Украине запланированы на 27 октября 2019 года.