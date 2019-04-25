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На Шри-Ланке прогремел новый взрыв 

РИА Новости + ещё 41 35 минут назад
Новый взрыв прогремел в четверг утром в районе Пугода примерно в 40 километрах к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару.
Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали.
Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, которая, однако, до сих пор не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
На сегодняшний день число задержанных по подозрению к причастности к терактам на Шри-Ланке превысило 100 человек. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Видео , Происшествия , Исламское государство , МВД , Коломбо
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