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Лукашенко отправится с визитом в Китай на форум «Пояс и путь» 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай для участия в международном форуме "Пояс и путь". Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы государства.
"Александр Лукашенко 25-27 апреля примет участие во 2-м форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине, — сообщили в пресс-службе. — Запланирована встреча главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином".
На саммите Лукашенко "представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли". В ходе встречи с Си Цзиньпином президент Белоруссии намерен обсудить "реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах".
Кроме того, в Пекине глава государства проведет ряд двусторонних переговоров с зарубежными лидерами.
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Комментарии
В мире , СНГ , Цзиньпин Си , Александр Лукашенко , Китай
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