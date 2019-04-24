Лукашенко отправится с визитом в Китай на форум «Пояс и путь»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай для участия в международном форуме "Пояс и путь". Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы государства.

"Александр Лукашенко 25-27 апреля примет участие во 2-м форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине, — сообщили в пресс-службе. — Запланирована встреча главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином".

На саммите Лукашенко "представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли". В ходе встречи с Си Цзиньпином президент Белоруссии намерен обсудить "реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах".

Кроме того, в Пекине глава государства проведет ряд двусторонних переговоров с зарубежными лидерами.