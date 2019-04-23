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ФБР рассекретило документы о «бегстве» Гитлера в Аргентину 

Р-Спорт + ещё 7 1 час назад
Фото: © AP Photo
ФБР рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину после падения Берлина в 1945 году, следует из рассекреченных бюро документов.
© U. S. Department of Justice
Один из сотрудников сообщил в головной офис о поступлении такой информации. Утверждалось, что лидер нацистов на подлодке добрался до Аргентины, где шесть высокопоставленных аргентинских чиновников предоставили ему убежище — ранчо в южной части Анд.
Отмечается, что сведения дошли до директора ФБР Эдгара Гувера и до американской военной разведки.
Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года. Адольф Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года.
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