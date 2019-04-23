Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Японии: позиция Токио по принадлежности южных Курил остается неизменной 

ТАСС + ещё 2 20 минут назад
Позиция Японии по принадлежности южных Курил остается неизменной. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"Правовая позиция [японского] правительства не изменилась", — приводит слова Коно агентство Kyodo.
Ранее МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием "Синяя книга по дипломатии". Из доклада за 2019 год исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. В "Синей книге по дипломатии" за этот год подчеркивается, что Япония намеревается "решить территориальную проблему и заключить мирный договор" с Россией. Местные наблюдатели считают, что острые формулировки были исключены из доклада за этот год для того, чтобы не осложнять продолжающиеся с РФ переговоры по мирному договору.
В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, а непосредственно переговоры ведут их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори.
ТАСС: последние новости
СМИ: МИД Японии в ежегодном докладе отказался от формулировки о возвращении Курил CNN: власти Шри-Ланки 11 апреля получили предупреждение об угрозе терактов В оппозиции заявили, что с нынешним составом Рады Зеленский не сможет выполнить обещания
Комментарии8
В мире , Политика , Синдзо Абэ , Игорь Моргулов , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Морской бой: ВСУ начали тренировки по захвату судов109
Проверка газом: уступит ли Зеленский «Газпрому»250
В Японии изменили формулировку по Курилам124
«Для защиты»: В Европе назвали роль России21
Во Владивостоке внепланово сели самолеты из КНДР
Видео
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Как Зеленский выстроит отношения с Западом
Украина Статьи
Нагадили и сожгли крест: кто надругался над могилой Осина
Происшествия Статьи
Это могла быть дочь: могилу Осина осквернили
Происшествия
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт
Украина В мире
Расправа за «дело»: кто убил следователя Шишкину
Происшествия Статьи
Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского
В мире
Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ
Украина В мире
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение