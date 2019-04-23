Позиция Японии по принадлежности южных Курил остается неизменной. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"Правовая позиция [японского] правительства не изменилась", — приводит слова Коно агентство Kyodo.
Ранее МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием "Синяя книга по дипломатии". Из доклада за 2019 год исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. В "Синей книге по дипломатии" за этот год подчеркивается, что Япония намеревается "решить территориальную проблему и заключить мирный договор" с Россией. Местные наблюдатели считают, что острые формулировки были исключены из доклада за этот год для того, чтобы не осложнять продолжающиеся с РФ переговоры по мирному договору.
В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, а непосредственно переговоры ведут их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори.