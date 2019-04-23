Победу Зеленского окрестили «электоральным майданом»

По ее утверждению, итог выборов стал своеобразным «электоральным майданом», коллективным протестом украинцев против политики действующей власти. Королевская отметила, что избиратели в первую очередь ожидают от Зеленского шагов навстречу миру и отмены провальных реформ.

Депутат пообещала поддержать инициативы новой власти, но заявила, что «точно не позволит заниматься вредительством и принимать решения, которые усилят социальный и экономический кризис в стране».