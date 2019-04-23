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«Решим проблему»: Япония «отказалась» от Курил 

Рамблер + ещё 17 4 минуты назад
Япония отказалась от намерения «вернуть» Курильские острова, сообщает Kyodo.
Обещание «вернуть» острова содержалось в ежегодном докладе Министерства иностранных дел страны за 2018 год, однако в докладе за 2019-й его нет.
«Решим территориальную проблему и заключим мирный договор с Россией», — обещают в МИДе теперь.
По информации издания, японские дипломаты решили сменить риторику, дабы не осложнять переговоры, ведущиеся с Россией по данному вопросу.
Позже Kyodo привело комментарий главы Министерства иностранных дел Японии Таро Коно относительно новой формулировки. По его словам, это не означает, что позиция Токио по вопросу территориальной принадлежности Курил изменилась.
Осенью 2018 года президент России Владимир Путин рассказывал о предложении премьер-министра Японии Синдзо Абэ обсуждать вопрос о принадлежности островов на основе советско-японской декларации 1956 года. Она подразумевала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан.
После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков упоминал, что переговоры о передаче островов Японии не «сдвинутся с места», если Россия не получит гарантий, что там не будут размещены военные базы США.
В феврале 2019-го 96% жителей южных Курил высказались против передачи островов Японии в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Комментарии124
В мире , Видео , Катастрофы , Политика , Синдзо Абэ , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МИД , ВЦИОМ , Япония
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