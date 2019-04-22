«Да, я вернусь»: Коломойский заявил о приезде на Украину

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский пообещал вернуться на Украину после оглашения окончательных результатов президентских выборов. Об этом он заявил украинскому изданию «Левый берег».

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — цитирует Коломойского ТАСС.

Ранее Коломойский обещал вернуться на Украину в случае победы Владимира Зеленского на выборах. По его словам, он хотел вернуться сразу после первого тура, но решил «не вносить сумятицы».

Игорь Коломойский с 2015 года постоянно проживает за пределами Украины. Существует мнение, что Владимир Зеленский является протеже Коломойского в политике, сам избранный президент отрицает это.