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«Да, я вернусь»: Коломойский заявил о приезде на Украину 

Рамблер + ещё 9 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский пообещал вернуться на Украину после оглашения окончательных результатов президентских выборов. Об этом он заявил украинскому изданию «Левый берег».
«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — цитирует Коломойского ТАСС.
Ранее Коломойский обещал вернуться на Украину в случае победы Владимира Зеленского на выборах. По его словам, он хотел вернуться сразу после первого тура, но решил «не вносить сумятицы».
Игорь Коломойский с 2015 года постоянно проживает за пределами Украины. Существует мнение, что Владимир Зеленский является протеже Коломойского в политике, сам избранный президент отрицает это.
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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