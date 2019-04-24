МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.

Как написала в фейсбуке замминистра внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль, в ходе прошедшего обмена мнениями ее "поразил кардинальный переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии". В чем именно до этого проявлялось "хамство" российской стороны, она не уточнила.

При этом Зеркаль отметила, что "смена тона" никак не повлияла на позицию Киева по данному делу.

Замминистра высказала предположение, что замеченные ею изменения могут оказаться частью "российской тактики" или желанием "затянуть процесс консультаций".

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

На борту задержанных кораблей оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ , которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В середине апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста всем морякам. Расследование дела продлили до 25 августа. Украинская сторона обжаловала это решение.

Петр Порошенко заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков. Российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что международное судебное разбирательство вокруг инцидента не должно мешать уголовному расследованию в России.

По словам президента Владимира Путина, ситуация в Керченском проливе была заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался в качестве предлога для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите границы.