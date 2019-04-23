Зеленского назвали «улучшенной копией» Порошенко

По его мнению, украинцы ждут от нового президента больших перемен, однако политические деятели не разделяют их точки зрения.

Балашов уверен, что Зеленский продолжит политику Порошенко, которая ведёт страну в НАТО Евросоюз . При этом в программе избранного лидера ничего не говорится про налоги.

Будет ли он добиваться отмены налога на добавленную стоимость? Для нас это важнее всего, — отметил он.

Политик считает, что Зеленский будет исполнять всё, что говорит спецпредставитель Госдепа США по Украине, и поэтому ситуация с признанием Крыма российским вряд ли изменится.

Санкции будут добавляться, ни о какой дружбе до вывода войск и специалистов из Донбасса речи не будет, и думаю, что этот тренд подхватит и новый президент в плане того, что Россию додавливать санкциями, пока она не уберётся с территории Украины, — заявил он.

Балашов добавил, что не стал голосовать во втором туре прошедших выборов, передаёт «Царьград».

Как писал News.ru, ранее член команды Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин заявил, что должностные лица, причастные к началу конфликта в Донбассе, понесут наказание после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Будут наказаны также и те, кто допустил «сдачу» Крыма России.