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Более тысячи экоактивистов задержали в Лондоне 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Henry Nicholls/Reuters
За нарушение порядка в ходе акций экологических активистов с 15 апреля в Лондоне задержаны уже более 1 тысячи человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные британской полиции.
Отмечается, что 53 задержанным уже предъявлены обвинения.
"С понедельника, 15 апреля, произведена 1 тысяча 65 арестов в связи с продолжающимися протестами … 53 людям предъявлены обвинения", — говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
В другом заявлении полиция предупредила протестующих, что новая акция, запланированная на вторник, 23 апреля, должна будет завершиться до полуночи. Кроме того, экоактивистам запретили протестовать на площади Old Palace Yard, где они ранее устраивали акции.
Ранее сообщалось, что во время акции экологических активистов в Лондоне был арестован олимпийский чемпион.
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