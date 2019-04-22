Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсудили двустороннее сотрудничество и итоги выборов главы украинского государства.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Порошенко поддержали 24,46% избирателей.
"Биньямин Нетаньяху отметил вклад главы государства в укрепление украинско-израильских отношений и высокий уровень демократических стандартов президентских выборов", — говорится в сообщении на сайте президента.
Порошенко поблагодарил премьера Израиля за поддержку Украины на международной арене и отметил динамичное развитие двустороннего партнерства, в том числе политического диалога на высшем уровне, за последние пять лет.
"Отдельно было подчеркнуто, что важным индикатором результативности украинского-израильского диалога станет ожидаемый запуск соглашения о зоне свободной торговли, которая откроет новые возможности для бизнеса, будет стимулировать создание рабочих мест, что, соответственно, будет способствовать росту благосостояния обоих народов", — говорится в сообщении.