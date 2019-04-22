Порошенко провел переговоры с премьером Израиля

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

"Биньямин Нетаньяху отметил вклад главы государства в укрепление украинско-израильских отношений и высокий уровень демократических стандартов президентских выборов", — говорится в сообщении на сайте президента.

Порошенко поблагодарил премьера Израиля за поддержку Украины на международной арене и отметил динамичное развитие двустороннего партнерства, в том числе политического диалога на высшем уровне, за последние пять лет.