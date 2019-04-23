Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным

Он отметил, что все высказывания Зеленского о конфликте на юго-востоке Украины являются "правильными" и напомнил, что новый глава страны "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

По его словам, желание Зеленского "разговаривать" с Путиным является "хорошим делом", так как России и Украине необходимо иметь "непосредственные отношения".

Ранее Зеленский назвал Путина врагом.